Mercato - PSG : Cette révélation fracassante sur le feuilleton Pochettino !

Publié le 11 décembre 2021 à 20h15 par A.D.

Alors que son avenir au PSG n'a de cesse d'être remis en question ces dernières semaines, Mauricio Pochettino aurait envisagé de répondre à l'appel de Manchester United. Toutefois, la direction parisienne aurait bloqué son départ.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le départ de Mauricio Pochettino n'est plus un sujet tabou au PSG, et ce, parce que Doha rêve d'installer Zinedine Zidane sur le banc rouge et bleu. Conscient de la situation, Mauricio Pochettino aurait pensé à rejoindre Manchester United. Toutefois, les hautes sphères du PSG aurait mis leur véto pour son départ.

Le PSG a bloqué le départ de Pochettino à Manchester United