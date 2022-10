Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le verdict tombe pour un dossier chaud d’Henrique

Publié le 22 octobre 2022 à 19h30

Thomas Bourseau

Aston Villa a pris la décision de se séparer de Steven Gerrard jeudi soir. De quoi susciter de vives rumeurs quant à une potentielle arrivée de Ruben Amorim à Birmingham. Courtisé par Antero Henrique pour éventuellement prendre la suite de Christophe Galtier au PSG, Amorim pourrait à terme faire faux bond au Paris Saint-Germain.

Ruben Amorim bientôt sur le banc du PSG ? Dominique Séverac a dernièrement fait savoir sur les ondes de RTL qu’Antero Henrique ne voulait pas être pris de court pour ce qui est de l’éventuelle succession de Christophe Galtier qui pourrait quitter le PSG via un effet domino en cas de départ de Kylian Mbappé puis de Luis Campos. Pour ce faire, le chargé des négociations du PSG aurait coché le nom d’Amorim selon le journaliste du Parisien . « L'entraîneur du Sporting , Ruben Amorim, est le prochain entraîneur du PSG, pour remplacer Christophe Galtier. Antero Henrique veut le mettre au PSG ».

Ruben Amorim devrait écouter l’offre d’Aston Villa

D’après les informations de The Daily Telegraph , Ruben Amorim ne se fermerait aucune porte pour la suite de sa carrière. Sous contrat jusqu’en juin 2024 au Sporting Lisbonne, le technicien portugais aurait pour but d’écouter les différentes offres qui s’offriront à lui bien qu’il ne sache pas à l’instant T si oui ou non il pourrait tout plaquer avec le club lisboète pour rejoindre Aston Villa, le PSG ou un autre club. The Telegraph affirme que les Villans réfléchiraient à transmettre une offre à Amorim dans le cadre de la succession de Steven Gerrard.

Amorim destiné à rejoindre la Premier League ?