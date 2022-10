Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités de ce protégé de Galtier après son transfert

Publié le 22 octobre 2022 à 17h45

Arrivé lors du mercato estival en provenance du FC Valence, Carlos Soler peine à se faire une place dans l’effectif pléthorique du Paris Saint-Germain. Ce vendredi, Christophe Galtier a décidé de lui donner du temps de jeu en la titularisation pour la rencontre face à l’AC Ajaccio, mais l’Espagnol n’a pas vraiment été convaincant.

Le turn-over est un sujet délicat au PSG, en cette saison un peu particulière. Sauf en défense, la plupart des postes ont été doublés et Christophe Galtier doit s’efforcer de donner du temps de jeu à tout le monde, notamment ceux qui n’ont que très peu joué ces derniers mois. C’est le cas de Carlos Soler, qui avant la titularisation de ce vendredi n’avait été qu’une seule fois aligné dès le début en Ligue 1.

Soler a raté une occasion d’impressionner Galtier

Ce n’est pas sa prestation face à Ajaccio qui va convaincre Christophe Galtier de lui faire plus de place pour le moment ! Carlos Soler a en effet été quelque peu décevant lors de la rencontre de ce vendredi, à la différence d’un Fabian Ruiz qui semble pour sa part prendre de plus en plus de place dans l’entrejeu du PSG.

