Mercato - PSG : Priorité de Campos, le transfert de Skriniar va se jouer maintenant

Publié le 22 octobre 2022 à 16h00

Axel Cornic

En fin de contrat en juin prochain, Milan Skriniar est l’un des joueurs les plus convoités du moment. Nous vous avons récemment confirmé que le défenseur central reste une priorité pour le Paris Saint-Germain après les échecs de l’été, mais l’Inter n’a toujours pas l’intention de le lâcher. Sa prolongation est un dossier très discuté en ce moment et l’avenir pourrait bien se décider aux cours des prochains jours.

On n’a parlé que de lui cet été, mais Milan Skriniar n’est finalement jamais arrivé au PSG. Le verrou de l’Inter a résisté à toutes les attaques parisiennes et en fin de mercato un transfert est rapidement devenu impossible, puisqu’à Milan on n’aurait pas eu le temps de recruter un remplaçant au Slovaque. Mais Luis Campos a déjà tout prévu...

L’homme qu’il faut à ce PSG ?

Cet échec n’a pas douché les espoirs du PSG. Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, Milan Skriniar reste la priorité du PSG pour le mercato hivernal. Les dernières semaines ont souligné l’importance de renforts en défense et la star de l’Inter serait une recrue de tout premier choix. Il est à noter d’ailleurs que le Slovaque est un spécialiste de la défense à trois, qu’il pratique depuis des années en Serie A.

La concurrence a disparu

Si Chelsea et d’autres clubs comme l’Atlético de Madrid ont fait de leur intérêt lors du mercato estival, la presse italienne laisse entendre que le PSG serait désormais seul en course. A Londres, on a décidé de recruter Wesley Fofana à prix d’or et les Colchoneros ne semblent pas pouvoir rivaliser actuellement avec l’offre parisienne, qui comporterait un salaire supérieur à 9M€ par an.

Un automne bouillant pour Skriniar