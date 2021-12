Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le transfert de Sergio Ramos n’a pas été digéré…

Publié le 15 décembre 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors qu’il croisera le fer avec son ancien club du Real Madrid qu’il avait quitté libre cet été pour rejoindre le PSG, Sergio Ramos devrait recevoir un accueil houleux en Espagne en raison de son départ.

Après seize années passées dans les rangs du Real Madrid où il est devenu une référence mondiale et l’un des plus grands défenseurs de l’histoire, Sergio Ramos (35 ans) a pris un virage décisif pour sa fin de carrière lors du dernier mercato estival. Arrivé en fin de contrat avec le club merengue , l’international espagnol a donc finalement décidé de s’engager libre avec le PSG, et ironie du sort, Ramos recroisera bientôt la route du Real Madrid en 8es de finale de la Ligue des Champions. Mais il peut déjà s’attendre au pire…

« Son départ ne s’est pas bien passé »