Mercato - PSG : Le terrible constat de Bakker sur l’arrivée de Pochettino !

Publié le 8 avril 2021 à 0h15 par T.M.

Début janvier, Mauricio Pochettino a été nommé entraîneur du PSG. Une arrivée qui n’a pas fait que des heureux à l’instar de Mitchel Bakker.

En cours de saison, Leonardo a donc décidé de tout changer au PSG. Fin décembre, le Brésilien a ainsi remercié Thomas Tuchel, à qui il restait encore 6 mois de contrat. Et c’est à Mauricio Pochettino que l’Allemand a laissé sa place sur le banc de touche. Début janvier, l’Argentin a donc pris les commandes du PSG et cela a forcément rebattu les cartes au sein du groupe parisien. Et certains en sont sortis perdants à l’instar de Mitchel Bakker, qui a perdu énormément de temps de jeu avec Pochettino.

« Soudainement, vous ne l’être plus… »