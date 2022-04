Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid prêt à passer à l’attaque pour Tchouaméni !

Publié le 1 avril 2022 à 1h15 par A.C.

Révélation de la saison, Aurélien Tchouaméni attise la convoitise du Paris Saint-Germain mais également celle du Real Madrid, qui serait prêt à tout pour rafler la mise.

L’été devrait être mouvementé au Paris Saint-Germain et surtout au milieu de terrain. Leonardo souhaiterait opérer un gros ménage dans ce secteur de jeu avec notamment les départs de Leandro Paredes ou encore Ander Herrera. Pour les remplacer, le PSG rêve en grand avec notamment la paire de l’équipe de France formée par Paul Pogba et Aurélien Tchouaméni. Le premier est en fin de contrat à Manchester United, tandis que le second pourrait quitter l’AS Monaco, même si la concurrence s’annonce rude.

Tchouaméni, grande priorité du Real Madrid au milieu