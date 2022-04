Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid interpelle encore Kylian Mbappé !

Publié le 6 avril 2022 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que Kylian Mbappé est courtisé par le Real Madrid depuis plusieurs années, Karim Benzema a évoqué une possible arrivée de l’attaquant du PSG à ses côtés en Espagne la saison prochaine, et il semble très enjoué à cette idée.

Et si Karim Benzema et Kylian Mbappé, qui occupent ensemble le front de l’attaque en équipe de France, composaient ce duo toute l’année au sein du Real Madrid la saison prochaine ? L’hypothèse semble bien évidemment crédible étant donné que Mbappé, en fin de contrat avec le PSG, est annoncé comme la grande priorité du club merengue sur le marché des transferts. Et alors que le PSG semble désormais idéalement placé pour parvenir à faire prolonger Mbappé comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Benzema met les bouchées doubles pour tenter de convaincre son compatriote.

Benzema s’enflamme déjà pour Mbappé au Real