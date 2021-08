Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Déjà une troisième offre du Real Madrid pour Mbappé ?

Publié le 27 août 2021 à 9h45 par H.G.

Alors que le Real Madrid a formulé une deuxième proposition chiffrée à 180 M€ bonus compris ce jeudi pour recruter Kylian Mbappé, le club de la capitale espagnole n’en serait pas resté là.

Kylian Mbappé va-t-il quitter le PSG dans les prochaines heures ? S’il est difficile d’affirmer quoi que ce soit en l’état, cette hypothèse n’est clairement plus à écarter. Et pour cause, le Real Madrid a formulé une deuxième proposition au club parisien ce jeudi en offrant 170 M€ plus 10 M€ de bonus afin de s’attacher les services de l’attaquant français à un an du terme de son contrat. Et cette offre n’a visiblement pas laissé de marbre le PSG dans la mesure où l’écurie francilienne aurait désormais ouvert des négociations avec le Real Madrid au sujet d’un transfert de Kylian Mbappé selon les indiscrétions de RMC Sport et de L’Equipe .

Le Real Madrid aurait envoyé une troisième offre !