Mercato - PSG : Le Real Madrid appelle Mbappé, il balance tout

Thibault Morlain

Ces derniers jours, c’est parti dans tous les sens concernant Kylian Mbappé et le Real Madrid. S’il est encore un joueur du PSG, le Français peut négocier avec un autre club et il a été révélé qu’il avait trouvé un accord avec les Merengue. Si cela a été démenti par certains médias dont le10sport.com, le Real Madrid avancerait bel et bien ses pions en coulisses pour le transfert de Mbappé.

Malgré les échecs du passé, le Real Madrid travaille encore à l’arrivée de Kylian Mbappé. Et comme l’avait révélé Ramon Alvarez de Mon fin décembre, un appel était prévu entre Florentino Pérez et l’attaquant du PSG en ce début du mois de janvier : « Cette semaine, le Real Madrid va préparer tout ce qui est nécessaire pour que la semaine prochaine, on puisse avoir le résultat final du transfert de Mbappé. C’est quoi tout le nécéssaire ? Tout ce qui concerne le contrat. Tout ce qu’il faut pour pouvoir signer un joueur ».



« Cet appel a été satisfaisant »

Sur sa chaine Youtube , Ramon Alvarez de Mon a fait le point, expliquant que cet appel s’était produit. Que s’est-il alors dit entre Kylian Mbappé et Florentino Pérez ? Le journaliste espagnol a confié : « De ce qu’on m’a dit, il y a eu l’appel entre Florentino et Mbappé. On m’a dit que cet appel a été satisfaisant, dans le sens où la réponse du joueur au président du Real Madrid aurait été positive. On m’a dit que le Real Madrid avait la sensation que la négociation et les discussions avançaient bien. Son transfert est-il bouclé ? Florentino Pérez est optimiste, mais d’autres parties du club sont plus prudentes ».

« L’offre de 2022 n’est pas exactement la même que celle de 2024 »