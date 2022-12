Mercato - PSG : Le Qatar veut oublier Messi et prépare un transfert à 120M€

Axel Cornic

Avec la fin du contrat de Lionel Messi qui approche, au Paris Saint-Germain on se prépare au pire. Ainsi, du côté de Doha on aurait déjà activé une piste en cas de départ de l’Argentin en juin prochain, avec João Félix. Ce dernier ne traverse pas sa meilleure période à l’Atlético de Madrid et souhaiterait se relancer l’été prochain.

Le nouveau PSG se construit déjà en coulisses et certains pourraient quitter le navire. C’est le cas de Lionel Messi, dont le contrat se termine dans seulement quelques mois et qui pour le moment n’aurait donné aucune réponse claire. Dans le doute à quelques semaines de la date fatidique du 1er janvier, les dirigeants du PSG auraient ainsi commencé à bouger.

Mercato - PSG : Coup de tonnerre, Messi prévient le Qatar https://t.co/aqkMJHLwqi pic.twitter.com/JIL5Cybzgu — le10sport (@le10sport) December 13, 2022

João Félix, le successeur de Messi

D’après les informations de Il Corriere dello Sport , les propriétaires du PSG souhaiteraient miser sur João Félix, vu comme un joueur pouvant incarner l’avenir du projet. Ça tombe bien, le Portugais souhaiterait quitter les Colchoneros assez rapidement, sa relation avec Diego Simeone s’étant refroidie.

Le Qatar prêt à offrir jusqu’à 120M€

Ne comptez toutefois pas sur l’Atlético de Madrid pour brader son joueur ! Il ne faut en effet pas oublier que le transfert de João Félix a couté plus de 125M€ en juillet 2019 et à Madrid on souhaiterait donc récupérer une grosse partie de cette somme. D’après les informations de Il Corriere , la barre serait fixée à 120M€, un montant qui n’effraierait pas le PSG.

Il faudra se méfier de la Premier League