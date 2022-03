Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar reçoit un message clair pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 14 mars 2022 à 5h45 par Th.B.

Bien qu’il soit question d’un certain mal-être de Cristiano Ronaldo à Manchester United ces derniers temps, ce qui pourrait faire les affaires du PSG, Paul Pogba a tenu à mettre les choses au clair concernant le Portugais.

À l’instar de Lionel Messi, qui a pour sa part rejoint le PSG à la dernière intersaison, Cristiano Ronaldo semblerait être un rêve de longue date des propriétaires qataris depuis le rachat du club de la capitale en 2011 et le début du projet QSI. D’après The Sun et The Daily Mirror, le PSG aurait finalement une réelle chance d’à la fois aligner Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. En effet, le Portugais traînerait son spleen à Manchester United, club qu’il a retrouvé lors de la dernière intersaison. Cependant, Paul Pogba a tenu à réfuter les bruits de couloir sur le mal-être de Ronaldo à Manchester United.

Pogba affirme que Ronaldo est heureux à United !