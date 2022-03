Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Ronaldo… L'incroyable plan du Qatar pour cet été !

Publié le 13 mars 2022 à 18h10 par B.C.

Alors que Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG cet été, l’émir du Qatar rêverait de mettre la main sur Cristiano Ronaldo pour renforcer le secteur offensif du club parisien.

Avec sa MNM , le PSG espérait atteindre le Graal cette saison, à savoir la Ligue des champions. Mais ce trio qualifié de magique l’été dernier vire au fiasco après l’élimination européenne dès les huitièmes de finale par le Real Madrid. Ce dimanche, Lionel Messi et Neymar ont été copieusement sifflés par le public du Parc des Princes durant la rencontre face à Bordeaux (3-0), tandis que Kylian Mbappé se dirige vers un départ libre à l’issue de la saison. Il pourrait donc y avoir du changement lors du prochain mercato estival, et l’émir du Qatar rêverait de mettre la main sur une nouvelle star.

Le Qatar rêve d’un duo Messi/Ronaldo