Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zlatan Ibrahimovic recalé par le Qatar ?

Publié le 4 mars 2022 à 3h00 par G.d.S.S.

Ancien buteur emblématique du PSG, Zlatan Ibrahimovic ne s’est pas montré très tendre dernièrement dans la presse en critiquant le club de la capitale. Pourtant, Leonardo indique qu’il avait tenté à plusieurs reprises de revenir au Parc des Princes…

Ces derniers mois, Zlatan Ibrahimovic a multiplié les attaques frontales envers le PSG et plus particulièrement Leonardo, assurant qu’il ferait largement mieux que l’actuel directeur sportif brésilien et qu’il ramènerait de l’autorité au sein du club de la capitale. Des propos qui n’ont pas vraiment été digérés par Leonardo, et le dirigeant du PSG s’est accordé un droit de réponse dans les colonnes de L’Equipe en indiquant au passage qu’Ibrahimovic avait tenté de réintégrer le projet QSI à plusieurs reprises.

« Zlatan a essayé plusieurs fois de revenir »