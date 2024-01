Mercato - PSG : Le Qatar annonce le prochain transfert à Paris

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Lucas Beraldo s’est engagé avec le PSG dès l’ouverture du mercato d’hiver, le club de la capitale n’en a pas terminé avec son recrutement. Interrogé à ce sujet, Nasser Al-Khelaïfi confirme qu’il est ouvert à l’arrivée de nouveaux joueurs, mais précise toutefois que le PSG est plus en quête d’un défenseur central que d’un milieu de terrain.

Cet hiver, le PSG a déjà réussi à boucler la signature de Lucas Beraldo qui a débarqué pour 20M€. Mais alors que l'idée était désormais de recruter un milieu de terrain après l'opération de Gabriel Moscardo, le club de la capitale s'oriente finalement vers la recherche d'un défenseur central afin de compenser la blessure de Milan Skriniar, comme révélé par le10sport.com. Une tendance confirmée par Nasser Al-Khelaïfi.

Al-Khelaïfi n'écarte rien pour cet hiver

« Sur ce mercato hivernal, on a déjà recruté et joué deux matchs depuis. Mais on regarde toutes les possibilités. Si vous me demandez si c’est fini je dis non. On regarde », assure le président du PSG dans les colonnes du Parisien , avant de préciser qu’il recherche un défenseur central.

«Avant on cherchait peut-être plus un milieu de terrain, maintenant peut-être davantage un défenseur»