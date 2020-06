Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le prochain club de Cavani devrait être…

Publié le 5 juin 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec le PSG, Edinson Cavani s’apprête à quitter le Parc des Princes. Et le buteur uruguayen est en train de prendre la direction de l’Inter...

Dimanche dernier, le PSG officialisait le recrutement définitif de Mauro Icardi en provenance de l’Inter (50M€ + 8M€ de bonus) après une saison en prêt, et ce recrutement a donc scellé le sort d’Edinson Cavani. Le buteur uruguayen, qui était justement en concurrence avec Icardi l’an passé, arrive au terme de son contrat et s’apprête donc à quitter librement le PSG. De nombreuses pistes ont été, évoquées pour Cavani, mais un prétendant semble clairement se détacher désormais.

L’Inter bien parti pour rafler la mise

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité jeudi, l’Inter a intensifié les négociations avec l’entourage d’Edinson Cavani, et le principal point de blocage concerne actuellement la durée de son contrat. Le numéro 9 du PSG réclamé un minimum de garantie sur le nombre d’années de son futur bail, mais malgré ce point de désaccord, l’Inter paraît comme étant le point de chute le plus probable à l’heure actuelle pour Edinson Cavani. D’autant qu’avec la vente de Mauro Icardi au PSG et le probable départ de Lautaro Martinez au FC Barcelone, Cavani aurait le champ libre…