Mercato - PSG : Le meilleur transfert du Qatar, c'est lui !

Lancé dans un nouveau projet qui consiste à moins s'appuyer sur les stars et à miser sur de jeunes joueurs prometteurs, le PSG n'a pas hésité à lâcher 50M€ durant l'été 2023 pour s'attacher les services de Bradley Barcola. Un transfert qui a fait jaser, mais Xavier Gravelaine assure «c’est la vraie bonne pioche du PSG depuis longtemps».

Lorsque le PSG a décidé de lâcher 50M€ pour recruter Bradley Barcola, les doutes étaient nombreux concernant ce transfert. Cependant, l'ancien Lyonnais a mis tout le monde d'accord, notamment grâce à son excellent début de saison. Xavier Gravelaine estime même que c'est la meilleure pioche du PSG depuis longtemps..

«C’est la vraie bonne pioche du PSG depuis longtemps»

« C’est la vraie bonne pioche du PSG depuis longtemps. Quand il est en forme, il faut s’accrocher pour le stopper ! Barcola a le potentiel pour devenir le numéro un au PSG et en équipe de France. Il va finir entre 15 et 20 buts sans problème », lâche l'ancien attaquant du PSG dans les colonnes du Parisien. Un avis partagé par Olivier Kapo.

«Après Mbappé, le PSG tient là un très grand joueur»

« Il a la vitesse, le dribble, l’efficacité. Et, en plus, sa marge de progression est énorme. Après Mbappé, le PSG tient là un très grand joueur ! Il a la réussite devant le but, cette facilité un peu à la Thierry Henry. Il peut tirer au sol, en l’air. En un contre un, il va essayer de rentrer balle au pied. Il a toujours la tête levée, c’est un talent qu’il faut accompagner », confie à son tour l'ex-international français.