Mercato - PSG : Le grand projet est confirmé !

Arnaud De Kanel

Le PSG s'apprête à consolider l'avenir de son entraîneur Luis Enrique, avec une prolongation de contrat qui pourrait bientôt être officialisée, tout en travaillant également sur la prolongation de Luis Campos. Cela démontre bien que le club de la capitale base son grand projet sur la stabilité en réitérant sa confiance aux deux hommes en charge du volet sportif.

Le Paris Saint-Germain a clairement fait le choix de l'avenir en misant sur une nouvelle stratégie basée sur le développement de jeunes talents, principalement issus du réservoir français. Ce virage audacieux a été confié à Luis Enrique, arrivé à l'été 2023 avec pour mission de redonner un nouvel élan à l'équipe. L'entraîneur espagnol forme un duo stratégique avec Luis Campos, conseiller sportif depuis un an, pour piloter ce projet de grande envergure. Et les premiers signes sont encourageants : la direction du club semble satisfaite des résultats initiaux, augurant d'un futur brillant pour le PSG. À l’horizon, l’idée de signatures supplémentaires se précise de plus en plus.

Campos et Enrique vont prolonger

Selon des informations provenant de plusieurs médias crédibles, dont Le Parisien et RMC Sport, Luis Enrique serait en passe de prolonger son engagement à la tête du Paris Saint-Germain. En effet, le journaliste Fabrizio Romano affirme que le technicien espagnol aurait déjà signé un nouveau contrat, qui le lierait au club parisien jusqu’en 2027. Malgré les récents revers en Ligue des champions, cette décision ne semble pas remise en question. Par ailleurs, le directeur sportif Luis Campos pourrait également être concerné par une extension similaire.

«Pour Campos et Enrique, ça ne fait que commencer»

« Est-ce la fin pour Campos pour Enrique ? Pour Campos et Enrique, ça ne fait que commencer. Le Qatar a changé de logique et de logiciel. On est sur un projet sportif à long terme, et comme Le Parisien l'a révélé la semaine dernière, Luis Enrique a prolongé son contrat de deux ans », a confié Laurent Perrin, journaliste au Parisien. Le PSG a donc un gros projet en tête.