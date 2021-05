Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Pogba totalement relancé ?

Publié le 30 mai 2021 à 16h45 par A.C.

Sous contrat avec Manchester United jusqu’en juin 2022, Paul Pogba pourrait être l’un des gros dossiers de l’été.

L’avenir de Paul Pogba est l’un des serpents de mer du mercato. C’est surtout la faute de Mino Raiola ! L’agent du Français n’a jamais raté une occasion pour tacler le projet de Manchester United et inciter le joueur à partir. L’été dernier il aurait pu rejoindre Zinedine Zidane au Real Madrid, mais plus récemment, c’est la piste parisienne qui a été évoquée. Leonardo souhaite frapper un gros coup au milieu et Pogba serait donc un objectif concret du Paris Saint-Germain, tout comme Eduardo Camavinga. Le PSG doit toutefois se méfier de la Juventus, qui rêve d’un retour de Pogba depuis son départ en 2016.

La Juventus n’a toujours pas oublié Pogba