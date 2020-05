Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Neymar réglé... pour 140M€ ?

Publié le 7 mai 2020 à 13h15 par A.C.

Le FC Barcelone pourrait être grandement aidé par la crise sanitaire actuelle, concernant Neymar.

Le feuilleton Neymar a repris de plus belle mais, comme l’été dernier, la tâche du FC Barcelone ne s’annonce pas simple. D'ailleurs, avec la crise du COVID-19 qui a plombé l'économie du football, les choses devraient être encore plus compliquées. Cela pourrait toutefois également contrarier le Paris Saint-Germain ! Le cabinet KPMG a en effet estimé que la valeur des footballeurs sur le marché aurait baissé de 20% et, concernant Neymar, cela atteindrait 21,7%, soit une valeur de 137M€. Une baisse significative, puisqu’il a rejoint le PSG à l’été 2017 pour 222M€.

Le Barça pourrait boucler le retour de Neymar