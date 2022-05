Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Di Maria chamboulé par l'avenir de Leonardo ?

Publié le 17 mai 2022 à 22h15 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Angel Di Maria ne devrait pas voir sa prolongation automatique être activée par le PSG. L'unique chance d'El Fideo de rester à Paris serait que Leonardo soit remercié par Doha.

Arrivé à l'été 2015 en provenance de Manchester United, Angel Di Maria devrait quitter le PSG après sept saisons de bons et loyaux services. En fin de contrat le 30 juin avec le club de la capitale, El Fideo dispose d'une option dans son contrat pour prolonger d'une saison. Toutefois, à en croire Le Parisien , la direction du PSG ne compterait plus activer cette clause. Et aujourd'hui, il n'existerait qu'un seul scénario pour qu'Angel Di Maria puisse rester à Paris la saison prochaine.

Angel Di Maria conservé en cas de départ de Leonardo ?