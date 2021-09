Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ de Keylor Navas déjà inévitable ?

Publié le 17 septembre 2021 à 23h15 par La rédaction

Compte tenu de la situation dans les buts au PSG, un départ de Keylor Navas, probablement en fin de saison, apparaît inévitable. Analyse.

Dans son édition de jeudi, l’Equipe annonce que Keylor Navas, auteur d’une prestation solide contre Bruges, est bel et bien agacé par le recrutement de Donnarumma, qui remet de facto en question son statut de titulaire, alors qu’il s’est montré tout à fait convaincant depuis sa signature à Paris.

Si Leonardo a fait venir Donnarumma…

La situation avec le temps va devenir réellement problématique, et elle va obligatoirement entraîner le départ de l’un des deux, et mécaniquement ce sera Keylor Navas. Compte tenu de son âge, et du fait que Leonardo a souhaité malgré tout faire signer Donnarumma pour profiter de l’opportunité de le signer libre, il apparaît clair que la direction du PSG sera plus favorable à un départ de Navas, cet hiver si la situation devient intenable, en fin de saison dans le cas inverse.