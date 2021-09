Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’histoire est déjà écrite pour Navas et Donnarumma...

Publié le 17 septembre 2021 à 21h45 par La rédaction

Mauricio Pochettino s’est exprimé sur la situation des gardiens de but au PSG, qui pourrait avoir des répercussions sur le mercato. Analyse.

Interrogé en conférence de presse mercredi soir suite à la rencontre de Ligue des champions à Bruges, Mauricio Pochettino s’est exprimé sur son choix d’aligner Keylor Navas dans les buts : « Si Navas est bien installé devant Donnarumma ? Dans le football, tout est possible. J’ai pris cette décision pour ce match et on verra match après match selon les états de forme ».

Pochettino n’a pas le choix en l’état

Comment décoder les propos de Pochettino ? Très clairement, on comprend que Keylor Navas sera le numéro un tant qu’il assurera dans les buts. A l’analyse, Pochettino n’a pas vraiment le choix. Vis-à-vis de son groupe, il apparaîtrait en effet incompréhensible qu’il écarte Navas alors que ce dernier est irréprochable depuis plus d’un an. En revanche, cela ne change rien sur le mouvement de fond, qui vise à installer Donnarumma pour de très longues années dans les buts du PSG. Sinon, pourquoi Leonardo l’aurait recruté cet été ? Dans ces conditions, même si aujourd’hui, il est logiquement titularisé, Keylor Navas quittera obligatoirement Paris à court-moyen terme, possiblement en fin de saison.