Mercato - PSG : Le coup de pression que personne n’a vu venir !

C’est le dossier brûlant du moment sur le mercato. Khvicha Kvaratskhelia serait sur le point de signer au PSG. Antonio Conte, qui avait confirmé le départ de l’international géorgien, n’hésite pas cette fois-ci à mettre la pression sur le club qui décidera de recruter l’ailier gauche.

C’est la bombe de ce début de mercato. Après avoir retenu Khvicha Kvaratskhelia l’été dernier, Antonio Conte s’avoue désormais vaincu. « Kvara a demandé à partir du club. Je lui ai demandé et il a confirmé cette décision », a lâché le coach du Napoli qui a confirmé le départ de son ailier géorgien : « Maintenant, il est vrai que Kvara, son entourage et le club négocient (…) Nous allons perdre un joueur important ». Le PSG semble idéalement placé pour recruter Kvaratskhelia dans les prochaines heures et dimanche soir, après la victoire contre le Hellas Vérone (2-0), sans son numéro 7, Antonio Conte en a rajouté une couche, mettant la pression sur le club qui voudra recruter le joueur.

Conte met la pression sur le PSG

« J’ai parlé de déception personnelle parce qu’en six mois, j’ai été incapable d’avoir un impact sur la situation pour changer. Je pensais que je pouvais avoir un impact d’une manière différente. (…) Peut-être que j’étais présomptueux en pensant avoir un impact d’une manière différente, je n’ai pas pu le faire. Je pense que c’est dommage parce que c’est un joueur important et fort », a-t-il déclaré au micro de DAZN avant de poursuivre.

«Aujourd’hui, c’est un joueur de Naples et ne l’oublions pas»

« Aujourd’hui, c’est un joueur de Naples et ne l’oublions pas, il y a des démarches à faire si quelqu’un veut l’acheter : rien n’est acquis. Mais j’aime souligner la maturité de ce groupe : le marché devient fou, deux joueurs sont partis et il y a des rumeurs sur d’autres, mais mes joueurs ont gardé leur concentration et leur désir de gagner et de continuer sur cette voie », a ajouté Antonio Conte.