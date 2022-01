Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le cas Mbappé fait parler dans le vestiaire !

Publié le 21 janvier 2022 à 3h45 par A.M.

Ancien joueur du Real Madrid, Pablo Sarabia a reconnu avoir discuté avec Kylian Mbappé au sujet du club merengue.

Du côté de l'Espagne, l'avenir de Kylian Mbappé ne cesse d'être commenté. Et pour cause, le contrat de l'attaquant du PSG s'achève en juin prochain et un départ libre est clairement la tendance ces dernières semaines. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le Real Madrid est même très confiant quant à une arrivée de l'international français. Interrogé sur ce feuilleton, Pablo Sarabia fait une révélation.

«Nous avons toujours plaisanté avec lui au sujet du Real Madrid»