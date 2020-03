Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça voudrait bien jouer un très mauvais tour à Leonardo !

Publié le 27 mars 2020 à 20h45 par B.C.

Libre à la fin de la saison, Tanguy Kouassi susciterait bien l'intérêt du FC Barcelone à en croire les informations de la presse espagnole

Alors que l'on reproche souvent au PSG de ne pas donner leur chance aux jeunes du centre de formation, l'un des titis parisiens a prouvé le contraire ces derniers mois. Avec 15 matches toutes compétitions confondues, Tanguy Kouassi s'est imposé comme l'une des révélations de la saison et susciterait l'intérêt de plusieurs clubs, à l'image du FC Barcelone et de Leipzig. Un énorme danger puisque le défenseur central n'a toujours pas signé de contrat professionnel avec le PSG et pourra donc s'engager dans le club de son choix cet été.

Le Barça piste bien Kouassi