Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça n'a toujours pas digéré le départ de Lionel Messi !

Publié le 25 octobre 2021 à 10h15 par A.C.

Ce dimanche, le FC Barcelone a disputé son premier Clasico sans Lionel Messi depuis très longtemps… et a perdu contre le Real Madrid (1-2).

Cet été, Joan Laporta a tout fait pour retenir Lionel Messi au FC Barcelone et pour équilibrer le bilan économique du club. Il a échoué dans les deux dossiers, puisque Messi s’est envolé vers le Paris Saint-Germain et le Barça traverse sans aucun doute une des pires crises de son histoire. Pourtant, des gros sacrifices ont été fait puisqu’un an après avoir poussé Luis Suarez vers la sortie, c’est Antoine Griezmann qui a été quasiment donné à l’Atlético de Madrid et le trio offensif barcelonais est désormais formé par Memphis Depay, Ansu Fati et Luuk De Jong, arrivé récemment en provenance du FC Séville.

« Nous n’avons plus les grands attaquants que nous avions avant »