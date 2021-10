Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Bonne nouvelle pour Leonardo dans ce dossier à 0€ ?

Publié le 25 octobre 2021 à 9h45 par La rédaction

Désireux de se renforcer lors des prochains mercato, le PSG suivrait avec attention la situation de Franck Kessié. De son côté, le Milan AC serait prêt à prendre une décision radicale pour l'avenir de l'Ivoirien.

Après un très grand mercato l’été dernier, le PSG ne compterait pas s’arrêter en si bon chemin. Malgré les arrivées de Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Georginio Wijnaldum libres suivies de celle d’Achraf Hakimi pour 60M€ et de Nuno Mendes en prêt, Leonardo serait toujours à l’affût des bonnes affaires. De ce fait, le directeur sportif parisien surveillerait quelques dossiers, dont celui de Franck Kessié. Le milieu de terrain est en fin de contrat avec le Milan AC en juin prochain et pour le moment, il n’a toujours donné aucune réponse pour une prolongation. Si le pensionnaire de Serie A n’a pas encore perdu espoir de voir l’Ivoirien étendre son bail avec le club milanais, la situation commencerait à être tendue en interne.

Kessié menacé de ne plus jouer