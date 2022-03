Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça a lancé un énorme ultimatum à Ousmane Dembélé !

Publié le 2 mars 2022 à 1h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé a vu Joan Laporta lui envoyer un gros message pour qu'il prolonge ce lundi. Toutefois, le président du Barça ne compterait pas pour autant se rassoir sur la table des négociations avec son numéro 7. S'il n'accepte pas la dernière offre catalane, Ousmane Dembélé partira librement et gratuitement.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, Ousmane Dembélé n'a toujours pas trouvé de terrain d'entente avec le FC Barcelone pour prolonger. Conscient que son numéro 7 peut partir librement et gratuitement à l'été 2022, Joan Laporta a envoyé un message fort sur son avenir ce lundi. « (Ousmane) Dembélé a pris connaissance de notre proposition et sait que nous avons toujours voulu qu'il reste. Nous espérons qu'à la fin de la saison, il réfléchira à nouveau » , a confié le président du Barça au micro de la Cadena Ser .

Si Dembélé n'accepte pas la dernière offre du Barça, il partira