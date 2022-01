Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Wijnaldum relancé par un cador de Premier League ?

Publié le 4 janvier 2022 à 21h15 par A.C.

Arrivé cet été au Paris Saint-Germain, Georginio Wijnaldum pourrait déjà plier bagages, avec un retour en Premier League.

Nombreux sont les candidats au départ du côté du Paris Saint-Germain, à l’heure où Leonardo doit vendre. L’Équipe a en effet annoncé que le directeur sportif du PSG devra récupérer pas moins de 100M€ au cours de ce mercato hivernal et un premier pas a déjà été fait, avec le départ de Rafinha à la Real Sociedad. Figurant parmi les recrues star de l’été, Georginio Wijnaldum pourrait bien être concerné, puisque ses prestations ne semblent pas avoir convaincu les dirigeants du PSG et il semble avoir la cote à l’étranger.

Arsenal fonce sur Wijnaldum