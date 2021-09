Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Pochettino déjà en suspens ?

Publié le 21 septembre 2021 à 15h40 par La rédaction

Après la sortie de Messi contre Lyon, un membre de la famille royale a lancé un tweet mettant en question l’avenir de Pochettino. Que faut-il en penser ? Analyse.

Avec la sortie de Messi à un quart d’heure de la fin contre l’OL, au cours de laquelle le joueur argentin n’a pas caché une certaine incompréhension, le choix de Mauricio Pochettino interpelle, et ce jusqu’à Doha, à l’image du tweet publié par Khalifa Bin Hamad Al-Thani, membre de la famille royale, qui a lancé, avec une photo de Pochettino la main levée comme pour dire au revoir : « Londres est une belle ville, vous le savez ». Faut-il l’interpréter comme une mise sous pression de Doha ?

Réaction ponctuelle

A priori non. S’il n’est pas possible de savoir si cette réaction d’un membre de la famille a été montrée au préalable au Prince ou pas, il n’en reste pas moins qu’elle traduit certes un mécontentement à Doha devant un choix impliquant la recrue phare de l’histoire du club. Mais en l’état, au-delà d’une ambiance générale d’agacement dans l’entourage du Prince autour d’un choix ponctuel, il n’est pas possible d’en tirer d’autres conclusions.