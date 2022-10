Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Lionel Messi d’ores et déjà acté ?

Publié le 18 octobre 2022 à 01h30

Engagé avec le PSG jusqu’en juin 2023, Lionel Messi fait encore parler de lui du côté de Barcelone. Le club culé se verrait bien rapatrier son ancienne star, qui devrait prochainement recevoir une offre de l’écurie parisienne pour prolonger. Si l’avenir de l’Argentin reste incertain, le Barça part tout de même de loin dans ce dossier.

Depuis son départ du FC Barcelone à l’été 2021, Lionel Messi tente de s’acclimater à sa nouvelle vie parisienne. Un changement loin d’être facile pour l’Argentin auteur d’une première année difficile au PSG, mais la situation s’est arrangée depuis. Cette saison, Messi totalise 8 buts et 8 passes décisives, de bon augure pour la suite alors que l’attaquant rêve d’un triomphe avec l’Argentine lors de la prochaine Coupe du monde. Une fois la compétition au Qatar achevée, le septuple Ballon d’Or devra se pencher sur son avenir, alors que son contrat court jusqu’en juin 2023.

Le PSG souhaite prolonger son numéro 30, tandis que le FC Barcelone serait également à l’affût. Cependant, Joan Laporta est loin d’être favori après le départ brutal de Messi il y a plus d’un an. « L'argent n'a jamais été une question importante quand il s'agissait de rester à Barcelone. Ce n'était pas le seul problème. Lorsque je l'ai interrogé, il m'a dit qu'en décembre, il avait déjà dit à ses fils qu'il restait à Barcelone... Ce qui s'est passé depuis est intéressant pour savoir s'il allait revenir ou non. Je peux vous assurer qu'il n'y a eu aucune discussion entre Laporta et Messi depuis son départ. Le PSG veut le renouveler et ils doivent trouver un accord », confie Guillem Balague, journaliste et biographe de La Pulga.

« Je ne vois pas Messi revenir au Barça »