Mercato - OM : Longoria tient enfin le successeur de Saliba

Publié le 18 octobre 2022 à 00h45

Hugo Chirossel

Une des questions de l’été à l’OM était de savoir qui prendrait la succession de William Saliba. Ce dernier s’était imposé comme le patron de la défense marseillaise, laissant un grand vide à l’issue de son prêt. Mais Pablo Longoria semble avoir réussi à dénicher son parfait remplaçant en la personne de Chancel Mbemba.

Après six années passées au FC Porto, Chancel Mbemba a rejoint l’Olympique de Marseille cet été. Arrivé libre à l’issue de son contrat avec le club portugais, l’international congolais n’est pas forcément la recrue la plus clinquante du mercato marseillais, du moins sur le papier.

Le nouveau patron de la défense

Car depuis qu’il a rejoint les rangs de l’OM, Chancel Mbemba s’est imposé comme le patron de la défense marseillaise. Un rôle qui appartenait à William Saliba la saison dernière, avant qu’il ne retourne à Arsenal une fois son prêt terminé. Avec un Eric Bailly souvent blessé ou bien un Leonardo Balerdi irrégulier, le Congolais a pris le contrôle de l’arrière-garde phocéenne.

Un apport offensif non-négligeable

Un statut qu’il a une nouvelle fois confirmé dimanche soir sur la pelouse du Parc des Princes. Opposé à Kylian Mbappé, Chancel Mbemba a répondu présent, prenant souvent le dessus dans son duel avec l'international français. Au-delà de ses performances défensives, le joueur passé par Anderlecht et Newcastle s’illustre également par son apport offensif. On peut le voir déborder dans le dos de Jonathan Clauss à de nombreuses reprises sur le côté droit. Il se retrouve aussi souvent dans la surface de réparation adverse. C’est d’ailleurs de cette manière qu’il avait réussi à marquer le quatrième but de l’OM lors du match aller face au Sporting Portugal en Ligue des champions (4-1).