Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’Atletico de Madrid, dernière option pour Cavani ?

Publié le 23 juin 2020 à 0h15 par La rédaction

Mundo Deportivo affirme aujourd’hui qu’Edinson Cavani penche pour une signature en Espagne. A l’Atletico Madrid ? Analyse.

D’après les informations du quotidien sportif catalan Mundo Deportivo , Edinson Cavani, qui arrive à la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, accorde sa priorité à une signature en Espagne la saison prochaine. Compte tenu de ses exigences financières toujours très élevées, autour de 12 millions d’euros net par an, seules trois clubs sont susceptibles de payer Cavani aujourd’hui : le Real, Barcelone et l’Atletico Madrid.

Le Real et le Barça ne peuvent être exclus en l’état

Le Real Madrid et Barcelone, qui regardent pour un renfort au poste cet été sans disposer d’une grosse enveloppe en transfert, ne peuvent être des pistes totalement écartées. Barcelone, qui ne parvient pas à finaliser ses pistes prioritaires, est susceptible de se pencher de plus près sur son cas, alors que le Real Madrid, qui cherche un attaquant pour densifier l’effectif aux côtés de Benzema en attendant l’offensive sur le duo Mbappe-Haaland en juin 2021, pourrait être intéressé à l’opportunité de recruter Cavani libre sur un bail de deux ans. Pour autant, l’Atletico Madrid, où Diego Simeone a toujours milité pour sa venue, et avec qui un accord contractuel existait l’hiver dernier, semble bien la piste la plus consistante.