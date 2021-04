Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’arrivée d’une star au PSG se précise ?

Publié le 26 avril 2021 à 4h30 par T.M.

En Italie, on annonce de plus en plus la possibilité de voir Mauro Icardi être échangé avec Paulo Dybala. Et cette opération aurait visiblement de grandes chances de se produire.

Un Argentin en remplacera-t-il un autre au PSG ? Cet été, un grand changement pourrait intervenir au sein du groupe de Mauricio Pochettino puisque Mauro Icardi pourrait être échangé contre Paulo Dybala. Du côté de la Juventus, on apprécierait encore et toujours l’ancien buteur de l’Inter Milan et pour éviter de payer une indemnité de transfert, la Joya pourrait être mise dans la balance, d’autant plus qu’un accord peine à être trouvé pour prolonger son contrat, qui court jusqu’en 2022.

Dybala comme monnaie d’échange ?