Mercato - PSG : L'arrivée d'un crack proche de tomber à l’eau

La rédaction

Le PSG veut se montrer très actif durant ce mercato estival. Les pensionnaires du Parc des Princes, qui ont vu Luis Enrique réclamer publiquement des renforts, veulent contenter leur coach. Annoncé depuis plusieurs semaines chez les rouges et bleus, Rayan Cherki se rapprocherait grandement du Borussia Dortmund. Plusieurs informations sur les négociations entre les deux parties auraient fuité, et cela ne devrait pas arranger les Franciliens.

Pour le PSG, les prochaines semaines s’annoncent cruciales. Les pensionnaires du Parc des Princes, orphelins de Kylian Mbappé, veulent remplacer leur attaquant star. Parmi les joueurs ciblés par les Champions de France en titre, figure Rayan Cherki. Alors que le joueur de l’OL semblait proche des rouges et bleus, le Borussia Dortmund serait venu s’immiscer dans le dossier et avancerait à pas de géants. Un contrat aurait même déjà été proposé au milieu de terrain offensif de 20 ans.

Les pourparlers entre le Borussia Dortmund et Rayan Cherki en cours

D’après les informations de Fabrizio Romano, le Borussia Dortmund et Rayan Cherki seraient en pleines négociations. Le journaliste italien explique que l’écurie allemande aurait proposé un contrat longue durée à l’international espoirs français (2 sélections). Nuri Sahin, nouveau coach, serait très enthousiaste à l’idée d’accueillir le Français. Aucun accord n’aurait été trouvé entre entre les pensionnaires du Signal Iduna Park et l’OL à ce stade. Fabrizio Romano précise également que les jaunes et noirs restent prudents dans ce dossier.

Un départ inévitable pour Cherki ?

La quatrième saison de Rayan Cherki à l’OL semble être la dernière. Formé chez pensionnaires du Groupama Stadium, l’ambidextre souhaiterait quitter Lyon cet été. En fin de contrat en juin 2025, celui qui peut également évoluer sur les ailes devrait voir son club accepter de le libérer. Les dernières rumeurs évoquaient un montant de 15M€ pour l’offre du PSG. Une somme sur laquelle se serait aligné le Borussia Dortmund.