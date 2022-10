Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La réponse tombe pour le transfert de Kanté

Publié le 18 octobre 2022 à 21h45

Arnaud De Kanel

Depuis plusieurs semaines, le nom de N'Golo Kanté revient avec insistance du côté du PSG. Le milieu de terrain tricolore sera libre de tout contrat en juin prochain et Luis Campos aimerait en profiter. Cependant, N'Golo Kanté aurait la volonté de prolonger son bail sur plusieurs saisons, une idée qui ferait douter Chelsea.

Avec l'arrivée de Vitinha, le PSG a enfin réussi à trouver le milieu qu'il cherchait tant. Mais Luis Campos ne voudrait pas se contenter de cela et lorgnerait sur N'Golo Kanté qui sera libre en juin prochain. Néanmoins, le milieu de terrain privilégierait de rester à Chelsea.

Kanté parti pour rester ?

En janvier prochain, N'Golo Kanté pourra discuter avec les clubs de son choix. Mais d'après calciomercato.com , le joueur aimerait prolonger pour plusieurs saisons avec Chelsea. Il avait même conclu un accord avec Roman Abramovitch pour un élargissement de trois années plus une en option et s'attendait à ce que Todd Boehly s'y réfère également, ce qui ne serait pas le cas...

Chelsea doute encore