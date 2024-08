Mercato - PSG : La presse italienne relance un feuilleton !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Séduit par le profil de Rayan Cherki au début du mercato estival, le PSG s'était heurté à un mur car le jeune Français avait été plus sensible aux avances du Borussia Dortmund. La piste, rapidement enterrée, a convaincu le joueur de 21 ans de retourner voir le PSG. Evidemment, le club n'a pas apprécié la manœuvre et a fermé le dossier. Devenu indésirable à l'OL, Cherki pourrait trouver une porte de sortie en Italie.

Jeune joueur issu du centre de formation de l'OL, Rayan Cherki est désigné parmi les espoirs du football français. Cependant son fort caractère ne plaît pas à tout le monde, à l'image du PSG à cause de cette histoire gâchée. Le milieu offensif, qui a commencé très tôt sa carrière professionnelle, cherche une porte de sortie puisqu'il se trouve dans une situation très compliquée à Lyon. Il pourrait ainsi faire ses bagages direction la Lazio.

La Lazio va bientôt passer à l'action ?

D'après Calcio Mercato, la Lazio Rome serait intéressée par le profil de Rayan Cherki. Ballon au pied, le médaillé d'argent des Jeux olympiques avec l'Equipe de France reste un bon joueur et le club italien pourrait en profiter pour faire une offre prochainement. Estimé à 25M€ selon Transfermarkt, Cherki est sous contrat jusqu'à la fin de la saison prochaine. Une vente presse donc pour Lyon si le club veut récupérer une somme d'argent. Le média italien parle ainsi d'une offre autour des 15M€.

Cherki prêt à partir ?

Le problème est désormais de savoir si Rayan Cherki est prêt à tenter l'aventure. le joueur de 21 ans a déjà été convoité par le Borussia Dortmund, le RB Leipzig, le PSG ou encore Fulham cet été. Pour le club anglais, il a même refusé catégoriquement de s'y rendre. Un dossier bien compliqué pour l'OL qui a en plus démarré sa saison par une grosse défaite face à Rennes.