Mercato - PSG : La grande annonce de l'OL sur Rayan Cherki

Annoncé comme l'un des plus grands espoirs de l'OL à la sortie du centre de formation, Rayan Cherki n'est aujourd'hui plus désiré chez les Gones. De retour après sa médaille d'argent aux Jeux Olympiques, le milieu de terrain a été mis de côté dans l'attente d'un possible transfert. Partira ? Ne partira pas ? A l'OL, Pierre Sage s'attend en tout cas à voir Cherki faire ses valises dans les prochains jours.

Entré dans sa dernière année de contrat à l'OL, Rayan Cherki pourrait ne pas poursuivre l'aventure avec son club formateur. En cette fin de mercato, ça s'anime à propos de l'avenir du récent médaillé d'argent aux Jeux Olympiques avec la France. A la recherche de liquidités, l'OL veut se séparer de Cherki et une offre de 15M€ de la part de Fulham aurait été acceptée. Le fait est que le Lyonnais ne serait pas intéressé à l'idée de rejoindre les Cottagers et pour le moment, Rayan Cherki est toujours à l'OL.

« On se prépare plus à ce qu'il parte »

Néanmoins, d'ici le 30 août et la fermeture du marché, la situation de Rayan Cherki devrait évoluer. Entraîneur de l'OL, Pierre Sage a lâché en conférence de presse : « Concernant Rayan Cherki, il y a toujours eu un départ en toile de fond, de toute la communication qu'il y avait autour de lui, on l'attendait à Paris, puis on en parlait à Dortmund, ensuite dans plein d'autres clubs. Donc c'est vrai que pour nous, on se prépare plus à ce qu'il parte. Vu qu'il n'y a pas de projection à court terme pour lui dans l'effectif, ça ne sert peut-être à rien qu'il ne s'entraîne avec nous et on verra ce qu'il en sera le 31 août parce que si à ce moment là, c'est toujours un joueur de l'Olympique Lyonnais, les données du problème seront un peu différentes, mais je ne suis pas sûr que ce soit le cas ».

Cherki au PSG ?

Où jouera donc Rayan Cherki cette saison ? Et si le joueur de l'OL allait se relancer... au PSG ? Il a été révélé qu'en juin dernier, un accord total avait été trouvé entre les différentes parties pour un transfert de 15M€. Une opération qui est finalement tombée à l'eau quand le Borussia Dortmund a fait irruption. Aux dernières nouvelles, le PSG serait passé à autre chose, ne voulant plus de Cherki notamment en raison des relations tendues avec John Textor. Il n'empêche que certains disent également que ce n'est peut-être pas encore terminé pour voir le club de la capitale s'offrir le joueur de l'OL. A suivre...