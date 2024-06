Mercato - PSG : La porte s'ouvre pour un grand transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête d'un renfort offensif d'envergure pour remplacer Kylian Mbappé, le PSG multiplie les pistes et s'intéresserait notamment à Dani Olmo. Actuellement présent en Allemagne afin de disputer l'Euro avec la sélection espagnol, le milieu offensif du RB Leipzig a d'ailleurs ouvert la porte à un transfert cet été.

Cet été, la priorité du PSG sera de recruter un élément offensif d'envergure afin de compenser le départ de Kylian Mbappé qui s'est engagé avec le Real Madrid il y a quelques jours. Dans cette optique, plusieurs pistes circulent, mais la plupart se compliquent. C'est le cas de Khvicha Kvaratskhelia ou encore Julian Alvarez. C'est ainsi que le club parisien aurait activé une autre piste, à savoir celle menant à Dani Olmo, comme l'a révélé Sports Zone mercredi soir. Et ce dernier ne semble pas fermer la porte à un transfert.

Dani Olmo ne ferme pas la porte à un transfert

Présent en conférence de presse ce jeudi, Dani Olmo a d'ailleurs été interrogé sur son avenir. Et le joueur du RB Leipzig ne ferme aucun porter : « Je suis ouvert aux possibilités qui peuvent se présenter, mais je vais vous donner un cliché : je suis concentré sur le premier match du Championnat d'Europe ». Présent en Allemagne avec la sélection espagnole, Dani Olmo s'apprête à disputer l'Euro et devait donc trancher à l'issue de la compétition.

La concurrence s'annonce rude dans ce dossier