Mercato - PSG : La menace se confirme sérieusement pour Tuchel !

Publié le 17 décembre 2019 à 4h00 par A.M.

Bien que le PSG termine fort la première partie de saison, l'avenir de Thomas Tuchel sur le long terme est encore loin d'être assuré. A tel point que Leonardo est entré en contact avec Massimiliano Allegri.

« Le PSG soutient l’entraîneur, le jour où le coach sera seul, ça signifiera que ce n’est pas bon et il ne serait pas là. Chaque saison a son histoire, nous, on pense à aujourd’hui et en ce moment il y a du positif, il y a une marge de progression, c’est ça qui est important. Comme ligne dans un club, on ne peut pas avoir un entraîneur seul ou perdu. Jusqu’au dernier moment où nous avons une idée en commun, le PSG le soutiendra et on continuera d’avancer ensemble, ce sera toujours comme ça ». Après la victoire contre l'ASSE (4-0), Leonardo n'avait pas hésité à annoncer qu'il soutenait Thomas Tuchel malgré les rumeurs annonçant que le dirigeant brésilien est en quête d'un nouveau coach.

Leonardo en contact avec Allegri

Il faut qu'entre Mauricio Pochettino, Carlo Ancelotti et Massimiliano Allegri, plusieurs entraîneurs de renom sont sur le marché. Et comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, c'est bien vers ce dernier que Leonardo pourrait se tourner. Les deux hommes ont échangé récemment et le technicien italien ne serait pas insensible à la perspective de collaborer avec le directeur du PSG et d'avoir sous ses ordres un des effectifs les plus impressionnants du football européen. Allergi a même refusé plusieurs offres et nul doute que si Thomas Tuchel ne répond pas aux attentes, notamment en Ligue des Champions, l'ombre de l'ancien entraîneur de la Juventus planera sérieusement sur le Parc des Princes.