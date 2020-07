Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La Juventus, un allié précieux pour Cavani ?

Publié le 4 juillet 2020 à 21h45 par A.C.

Alors que l’avenir d’Edinson Cavani est des plus flous depuis qu’il a quitté le Paris Saint-Germain, les choses pourraient changer grâce à la Juventus.

Après sept années passées au Paris Saint-Germain et en France, Edinson Cavani va-t-il retrouver l’Italie ? L’attaquant garde toujours une belle cote en Serie A. En effet, la radio uruguayenne Sport 890 a annoncé que Cavani pourrait s’engager en faveur de l’AS Roma au cours des prochains jours. Pourtant, en Italie on assure que le club romain, déjà en difficulté économique, n’a tout simplement pas les moyens pour s’offrir Cavani. Selon nos informations le Napoli, qui à l’inverse de la Roma possède des moyens conséquents, garde un œil sur le joueur de 33 ans.

Dzeko à la Juventus, Cavani à l’Inter ?