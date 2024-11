Mercato - PSG : La guerre est déclarée pour Vinicius Jr !

Pierrick Levallet

Le mercato promet une nouvelle fois d’être animé du côté du PSG. Le club de la capitale est encore en quête d’un nouvel ailier gauche pour remplacer Kylian Mbappé. Dans cette optique, les dirigeants parisiens auraient des vues sur Vinicius Jr. Mais la concurrence promet d’être rude pour la star du Real Madrid.

Le départ de Kylian Mbappé a laissé un grand vide au PSG, que les dirigeants parisiens ont cherché à combler cet été. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que les Rouge-et-Bleu étaient en quête d’un nouvel ailier gauche. Mais finalement, le club de la capitale n’a recruté aucun joueur du calibre de Kylian Mbappé à l’issue du mercato estival. Le PSG n’aurait pas abdiqué pour autant.

Le PSG garde un oeil sur Vinicius Jr

Les champions de France seraient toujours à la recherche d’un nouvel attaquant pour succéder au natif de Bondy. Dans cette optique, le PSG garderait un œil sur la situation de Vinicius Jr. Sous contrat jusqu’en juin 2027, l’international brésilien pourrait potentiellement quitter le Real Madrid à l’issue de la saison. Mais la concurrence promet d’être particulièrement rude pour le transfert de la star de 24 ans.

D'autres cadors européens sont sur le coup

Le PSG va déjà devoir faire face à l’Arabie Saoudite, qui compterait offrir un contrat en or à Vinicius Jr. Mais d’après les informations de Caught Offside, l’international auriverde serait également dans le viseur de Chelsea et de Manchester United. Le Real Madrid, de son côté, n’exclurait plus vraiment un départ désormais. Le PSG est donc prévenu. La guerre est déclarée pour Vinicius Jr. À suivre...