Mercato - OM : L’enfant du pays donne la date de son transfert ?

Né à Marseille, Wesley Fofana aurait pu rejoindre l’OM l’été dernier, lui qui a reçu un appel de Medhi Benatia. Ce qui l'a touché, mais l’international français a finalement décidé de rester à Chelsea. Il n’a pas fermé la porte au club marseillais à l'avenir, mais a assuré qu’il se projetait chez les Blues au moins jusqu’en 2029, date à laquelle se terminera son contrat.

Comme il l’avait déjà confié à Free Foot, Wesley Fofana a confirmé dans un entretien accordé à Téléfoot avoir été contacté par Medhi Benatia, le conseiller sportif de l’OM, l’été dernier. Un appel qui a beaucoup touché l’international français (1 sélection), formé à l'ASSE, mais originaire de Marseille.

« On a eu un appel de Monsieur Benatia et c’est sûr que ça fait boum boum dans mon cœur »

« On a eu un appel de Monsieur Benatia et c’est sûr que ça fait boum boum dans mon cœur », a déclaré Wesley Fofana. De retour de blessure, le défenseur âgé de 23 ans ne savait pas quel était le plan de Chelsea le concernant, d’autant plus avec l’arrivée d’un nouvel entraîneur en la personne d’Enzo Maresca, qui l’a rassuré et convaincu de rester, lui assurant qu'il comptait sur lui.

« Je me vois à Chelsea jusqu’en 2029 »

« Je revenais de blessure, je ne sais pas si j’allais faire partie du projet directement du club. J’ai eu une discussion avec le coach, il m’a dit qu’il comptait sur moi cette année donc j’ai dit que j’étais très heureux, que j’étais à 100% avec Chelsea. Mais après voilà c’est sûr qu’il y a l’OM dans une partie de mon cœur. On verra bien », a ajouté Wesley Fofana, qui pourrait en revanche finir par rejoindre l’OM à la fin de son contrat avec Chelsea : « J’ai un contrat jusqu’en juin 2029, donc je me vois à Chelsea jusqu’en 2029. Pour l’instant, je suis focus sur Chelsea. »