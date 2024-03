Mercato - PSG : La bombe est lâchée sur Mbappé au Real Madrid !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé a d'ores et déjà acté son départ du PSG, et devrait donc sauf énorme rebondissement de dernière minute prendre la direction du Real Madrid l'été prochain. Le capitaine de l'équipe de France continue de se montrer évasif à ce sujet, mais de son côté, Aurélien Tchouaméni a confirmé très clairement la signature de Mbappé avec lui en Espagne.

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé a décidé de s'en aller libre à cette échéance. L'attaquant de 25 ans a acté la nouvelle auprès de sa direction le 15 février dernier à l'occasion d'une réunion et ne prolongera pas avec le club de la capitale pour s'engager libre avec le Real Madrid. Mbappé aurait même déjà trouvé un accord contractuel avec le club merengue à en croire les dernières tendances, et ce feuilleton continue de beaucoup faire réagir, au PSG et en équipe de France.

PSG : Transfert à 130M€ ? le mercato s’emballe https://t.co/oxgnYtEeCL pic.twitter.com/ZM5HnPAYvE — le10sport (@le10sport) March 24, 2024

Mbappé reste énigmatique sur son avenir

Interrogé vendredi en conférence de presse en pleine rassemblement avec les Bleus, Kylian Mbappé s'était montré plutôt évasif, refusant de confirmer publiquement son départ du PSG pour le Real Madrid : « Je n'ai rien annoncé parce que je n'avais rien à annoncer. J'ai toujours dit que le jour où j'aurai quelque chose à dire, je viendrai me présenter comme un homme et je parlerai. Donc tant que je ne l'ai pas fait, c'est que je n'ai rien à annoncer », a indiqué l'attaquant parisien. Et pourtant...

Tchouaméni l'annonce déjà au Real !