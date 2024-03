PSG : Une masterclass à 72M€ du Real Madrid ?

Pierrick Levallet

Avant Kylian Mbappé, le PSG et le Real Madrid s'étaient déjà battus pour recruter Endrick. Finalement, le phénomène brésilien a donné son accord pour signer chez les Merengue et devrait débarquer le 21 juillet prochain lorsqu'il aura 18 ans. La Casa Blanca serait d'ailleurs ravie de l'évolution de sa pépite, qui a inscrit son premier but avec la Seleção ce samedi contre l'Angleterre.

Avant que le feuilleton Kylian Mbappé ne soit relancé, le PSG et le Real Madrid se faisaient déjà la guerre sur le mercato. Les deux clubs se battaient notamment pour s’attacher les services d’Endrick. La pépite de Palmeiras avait tapé dans l’oeil de Luis Campos, qui souhaitait le faire venir dans la capitale. Mais finalement, l’attaquant de 17 ans a donné son accord au Real Madrid.

Real Madrid : Le nouveau crack entre déjà dans la légende ! https://t.co/yoYer3Umvp pic.twitter.com/snqVIA33qo — le10sport (@le10sport) March 24, 2024

Endrick entre dans la légende avec la Seleção

Sauf retournement de situation, il devrait d’ailleurs débarquer le 21 juillet, lorsqu’il aura 18 ans. En attendant, Endrick poursuit son ascension et a déjà ouvert son compteur but avec la Seleção ce samedi contre l’Angleterre (0-1). Et chez les Merengue , on serait pleinement satisfait de son évolution.

Le Real Madrid en est déjà ravi