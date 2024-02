Mercato - PSG : La bombe est lâchée en direct sur Mbappé

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Kylian Mbappé semble donc se diriger vers un départ libre à cette échéance pour s’engager avec le Real Madrid. Et Daniel Riolo, qui a déjà acté le départ de la star parisienne l’été prochain, lâche une nouvelle bombe sur le timing de son annonce qui devrait tomber au mois de mai.

Kylian Mbappé et le PSG, c’est bientôt la fin ? Le capitaine de l’équipe de France arrivera au terme de son contrat à l’issue de la saison, et à en croire les dernières tendances, il ne prolongera pas au Parc des Princes. Plusieurs journalistes, à commencer par Daniel Riolo, ont indiqué que Mbappé avait déjà acté son départ du PSG.

PSG - Real Madrid : Coup de théâtre pour Mbappé ? https://t.co/kMErRtvlGf pic.twitter.com/Dpk5Wrriwm — le10sport (@le10sport) February 12, 2024

« Cette fois, il part »

« Ma boule de cristal me dit que cette fois, il part (…) Je le maintiens, contrairement à ce qu’on pense, sa position sur le terrain, je ne crois pas que ça lui fasse plaisir », lâchait récemment l’éditorialiste de RMC Sport , qui en a remis une couche sur le feuilleton Mbappé dimanche soir avec une nouvelle bombe, qui concerne cette fois-ci le timing de l’annonce de son départ du PSG.

« Il faudra attendre fin mai »