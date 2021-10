Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La bataille aux enchères est lancée pour Paul Pogba !

Publié le 8 octobre 2021 à 20h15 par Th.B.

Alors que le PSG serait dans le coup dans l’opération Paul Pogba, Manchester United planterait le décor avec une offre alléchante d’un point de vue salarial.

Paul Pogba pourrait à l’issue de la saison disposer du statut d’agent libre. La cause ? Son contrat avec Manchester United prenant fin le 30 juin 2022. Et bien que Ole Gunnar Solskjaer ait souligné à plusieurs reprises son importance au sein de l’effectif de Manchester United, les discussions entre le clan Pogba et les dirigeants des Red Devils ne seraient pas pour autant au stade de la phase finale. Et Paul Pogba a fait savoir au micro de Sport Mediaset jeudi qu’il souhaitait terminer cet exercice de la meilleure des manières qui soit avec Manchester United et de ce qui est pour la suite, rien n’était décidé. Le PSG, avant même que Lionel Messi ne débarque par surprise en août dernier, s’intéressait au champion du monde tricolore.

Manchester United serait prêt à lui offrir 20M€ par an !