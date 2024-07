Mercato - PSG : L'héritier de Mbappé arrive, une date est fixée

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé est un nouveau joueur du Real Madrid. Désireux de remplacer la star de 25 ans, le club de la capitale a lancé les négociations avec le Napoli pour le transfert de Victor Osimhen. D'ailleurs, les deux écuries aimeraient finaliser ce dossier d'ici 10 jours.

Arrivé au PSG lors du mercato estival 2017, Kylian Mbappé a claqué la porte du Parc des Princes à l'issue de sa septième saison passée à Paris. En fin de contrat le 30 juin, l'attaquant de 25 ans s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. D'ailleurs, le club merengue l'a présenté ce mardi midi devant ses supporters. « C'est incroyable d'être ici. J'ai rêvé de jouer au Real Madrid pendant des années. Ce rêve est exaucé aujourd'hui, je suis un jeune homme particulièrement heureux », s'est enflammé Kylian Mbappé.

Osimhen va signer au PSG d'ici 10 jours ?

Orphelin de Kylian Mbappé, le PSG souhaiterait recruter Victor Osimhen pour combler son absence la saison prochaine. En ce sens, la direction parisienne serait déjà passée à l'action. Selon les informations d'Il Corriere dello Sport, le PSG aurait lancé les pourparlers avec le Napoli, formulant une première offre à hauteur de 90M€. Toutefois, les Azzurri voudraient se rapprocher le plus possible des 130M€ pour la vente de Victor Osimhen, soit le montant de sa clause libératoire. Malgré la différence entre l'offre et la demande, le PSG et Naples aimeraient finaliser ce transfert d'ici dix jours. Toutefois, l'Arabie Saoudite pourrait se muer en trouble-fête sur ce dossier.

Al Ahli va entrer en scène pour Osimhen

D'après Il Corriere dello Sport, le PSG doit se méfier d'Al Ahli concernant Victor Osimhen. En effet, le club saoudien devrait entrer en jeu dans les prochaines heures. Mais heureusement pour le club de la capitale, il n'aurait plus aucun adversaire en Premier League. Manchester United ayant tiré un trait sur Victor Osimhen. De son côté, le Napoli aurait déjà déniché le successeur de son numéro 9. A en croire le média italien, les Azzurri aimeraient s'offrir les services de Romelu Lukaku, qui pourrait être acheté à Chelsea pour une somme comprise entre 20 et 25M€. Affaire à suivre...