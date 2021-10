Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé reçoit encore un message du Real Madrid !

Publié le 10 octobre 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que le Real Madrid continue le forcing pour récupérer Kylian Mbappé libre au terme de son contrat avec le PSG l’été prochain, Karim Benzema s’est encore enflammé pour son coéquipier de l’attaque chez les Bleus.

« Cela fait deux ans que ça dure. Je rappelle juste que la période de mercato est terminée, qu'une saison est en cours. Il y a des matches et le Real Madrid ne peut continuer à se comporter de cette manière. Que cela cesse ! », lâchait dernièrement Leonardo dans les colonnes de L’Equipe , reprochant donc au Real Madrid de multiplier les appels du pied à destination de Kylian Mbappé dont l’avenir au PSG paraît de plus en plus incertain. Et malgré cet avertissement envoyé par le directeur sportif parisien, le Real Madrid ne calme pas la cadence dans son objectif d’attirer Mbappé…

Benzema déclare sa flamme à Mbappé